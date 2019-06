Xbox Scarlett, ufficiale

10 Giugno 2019 Commenta

Microsoft ha annunciato durante l’E3 la nuova Xbox Scarlett. Ecco tutti i dettagli ufficiali e la data di lancio.

I rumor in rete si susseguivano da tempo. Le notizie relative al lancio di una nuova Xbox erano sempre più insistenti. Ieri Microsoft in occasione dell’E3 ha ufficializzato l’arrivo della nuova consolle di gioco. Il suo nome è Xbox Scarlett. La nuova consolle non darà tregua ai concorrenti grazie alla presenza di un comparto tecnico di tutto rispetto. Dopo il lancio di Google Stadia, anche Microsoft è riuscita a far parlare di sé. Il 2019 sarà ricordato come un anno di importanti annunci per quanto riguarda il mondo del gaming.

In occasione della conferenza Microsoft ha specificato che l’arrivo della nuova Xbox non è imminente. Xbox Project Scarlett arriverà nel 2020 e più precisamente durante il periodo natalizio.

Stando alla presentazione di Microsoft, Xbox Project Scarlett si preannuncia come la console più potente del mondo. Le specifiche tecniche sono di tutto rispetto, con componentistica interna completamente made in Microsoft. Durante la presentazione si è parlato di Processore AMD Custom e hard disk SSD. Questo abbinamento renderà i caricamenti prima delle partite ancora più veloci. La risoluzione raggiungerà gli 8K con una frequenza di refresh di 120 frame al secondo.

La modalità 8K sarà affiancata da una a 4K migliorata, così che l’utente potrà decidere in base alle proprie esigenze dettate dai dispositivi posseduti.

Ulteriori informazioni non tarderanno ad arrivare. Al momento Microsoft non ha fornito dettagli relativi al prezzo di vendita o all’eventuale presenza di più versioni della stessa console. Ribadiamo che Xbox Scarlett arriverà verso la fine del 2020.

Scritto da Michele Bellotti