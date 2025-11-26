Xbox Next Gen, ecco cosa sappiamo.

26 Novembre 2025 Commenta

Xbox Next Gen, più vicina ad un PC che ad una consolle. Ecco tutte le anticipazioni.

Nuove voci circolano intorno alla Xbox Next Gen, la futura console di Microsoft che dovrebbe rappresentare un punto di svolta per il mondo del gaming domestico. Secondo fonti vicine all’azienda, il progetto punta a unire la libertà di Windows con l’immediatezza tipica di una console, creando una piattaforma ibrida capace di adattarsi a ogni tipo di giocatore.

La Xbox Next Gen sarebbe compatibile con tutti i giochi delle attuali Xbox Series X|S e con l’intera libreria retrocompatibile che include titoli Xbox One, Xbox 360 e la prima Xbox. L’obiettivo di Microsoft è chiaro: offrire una macchina in grado di eseguire qualsiasi gioco pubblicato nel suo ecosistema, ampliando però il supporto anche ai titoli Windows, rendendo la console una vera estensione del PC.

Secondo le prime informazioni raccolte da Windows Central e Digital Foundry, il prototipo sarebbe un’evoluzione diretta della filosofia vista con il ROG Ally di ASUS, ma con un sistema operativo sviluppato internamente da Microsoft. L’interfaccia della Xbox Next Gen permetterebbe di accedere a giochi provenienti da diversi store digitali senza passare da dashboard complesse, tutto ottimizzato per l’uso con il controller.

Sul piano tecnico, le indiscrezioni parlano di una nuova APU AMD, nome in codice “Magnus”, CPU architettura Zen 6 e GPU RDNA 5. Si parla di una configurazione a 10 core e di prestazioni superiori del 60% rispetto alla Series X, mantenendo però un prezzo di lancio competitivo attorno ai 600 euro.

Resta invece da chiarire il nodo del multiplayer online. Se la Xbox Next Gen adotterà effettivamente Windows come base, Microsoft dovrà decidere se mantenere l’obbligo di abbonamento per il gioco in rete o allinearsi al modello gratuito tipico del PC. Una liberalizzazione di queste funzioni potrebbe cambiare gli equilibri del settore e spingere anche Sony a rivedere la propria strategia.

In ogni caso, la Xbox Next Gen sembra destinata a fondere il meglio di due mondi, console e PC, aprendo una nuova fase nella storia dell’intrattenimento digitale firmato Microsoft.

Scritto da Michele Bellotti