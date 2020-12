Velocità Internet, nuovi record in Italia

28 Dicembre 2020 Commenta

Aumenta la velocità Internet in Italia. Ecco i risultati ottenuti nei vari Comuni, e le Regioni con connessioni più veloci.

Il potenziamento della struttura legata alla navigazione su Internet è indubbiamente una priorità per il nostro Paese. Nell’ultimo anno i dati in tal senso sembrano essere incoraggianti. La velocità internet in Italia è aumentata del 25% rispetto al 2019. La velocità media è ora di 48 Mbit/s (38 Mbit/s nel 2019). Il miglioramento è più marcato in alcune regioni, altre zone invece hanno fatto registrare un lieve peggioramento.

Al primo posto di questa classifica legata alla velocità di navigazione troviamo la regione Lazio che ha registrato un +56%. Segue a ruota la Campania con un +50% (velocità media di 63 Mbit/s) rispetto al 2019. Il dato peggiore viene conteso da Sardegna e Valle d’Aosta (21 Mbit/s) con un calo del 6%. Il Piemonte mantiene invece la sua posizione.

Per ottenere questi dati si è fatto riferimento agli speed test effettuati dagli utenti. Grazie a questa analisi è stato possibile determinare la quantità di utenti con accesso a connessioni di 100 Mega o superiori. I risultati migliori sono stati ottenuti per il Molise (+80%) e il Trentino Alto Adige (+60%).

A livello nazionale il numero ha avuto un incremento del 22% ma in alcune regioni il numero di utenti con accesso a connessioni di 100 Mega è diminuito. Questo è avvenuto in Puglia (-25%) e in Valle d’Aosta (-60%).

Come anticipato in apertura il dato nazionale sulla velocità internet in Italia rispetto al 2019 è positivo, ma c’è ancora molto da fare per migliorare l’accesso ad internet sul territorio. A questo riguardo gli incentivi per l’accesso alla banda ultra larga potrebbero risultare utili.

Scritto da Michele Bellotti