YouTube, nuova politica contenuti violenti per i videogiochi

YouTube pronto a eliminare limitazioni sui contenuti violenti nei videogiochi. Ecco le nuove regole.

Google sta cambiando la sua politica sui contenuti violenti, specie per quanto riguarda il complesso mondo dei videogiochi. L’idea è quella di rendere la piattaforma più ospitale per i videogiocatori, nello specifico per quelli che fanno live streaming. YouTube vorrebbe avvicinare le sue politiche a quelle di Twitch, e per far questo ha dovuto mettere mano alle sue regole sulla monetizzazione dei contenuti violenti.

A partire dal 2 dicembre sulla piattaforma le regole per il blocco della monetizzazione saranno meno severe. Come specificato nel comunicato ufficiale rilasciato questo cambiamento interessa unicamente i contenuti violenti legati ai videogiochi.

“A partire dal 2 dicembre i contenuti violenti scriptati o generati in tempo reale provenienti dai videogiochi verranno trattati con le stesse regole degli altri contenuti. I contenuti violenti provenienti da videogiochi potrebbero essere approvati invece di essere inibiti sulla base dell’età di chi li visualizza”.

YouTube ha voluto precisare che questo ammorbidimento relativo ai contenuti violenti interesserà unicamente i videogiochi e non gli altri contenuti. Per tutti gli altri contenuti la piattaforma continuerà ad avere “alti livelli nella protezione dei suoi utenti rispetto alla violenza”. Ad ogni modo i videogiochi ritenuti troppo violenti potranno comunque subire alcuni blocchi per evitare che “arrivino al pubblico più giovane. Ad esempio, questo accadrà se il video si concentra principalmente sulla parte violenta del videogioco”.

Come già detto YouTube si sta avvicinando molto alle regole della piattaforma di streaming Twitch (lanciata il 6 giugno 2011), che è già diventata la piattaforma di riferimento per lo streaming di videogiochi.

Scritto da Michele Bellotti