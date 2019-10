Facebook News, ufficiale negli USA

28 Ottobre 2019 Commenta

Facebook ha lanciato ufficialmente Facebook News. Il servizio, già attivo negli USA sarà presto esteso in tutto il mondo.

L’indiscrezione girava già da tempo sul web con una certa insistenza. Ora la conferma è arrivata ufficialmente da Facebook. Facebook News è ora ufficiale. Si tratta di una nuova sezione del Social che sarà disponibile in un primo momento di test unicamente per alcune città degli Stati Uniti. Per Zuckerberg questa novità rappresenta un importante punto di incontro tra il suo social network e il mondo dell’editoria.

Ecco le sue parole all’interno di una nota ufficiale: “Facebook News è stato realizzato per portare le persone più vicino alle storie che interessano le loro vite. Continueremo a imparare, ascoltare e migliorare News rendendolo disponibile su più larga scala. Speriamo che questo possa aiutare il nostro impegno a sostegno del giornalismo di qualità e per il rafforzamento della democrazia“.

I contenuti di Facebook News includono notizie che provengono da fonti ritenute affidabili e scelte dagli utenti. I contenuti saranno vagliati sia tramite algoritmi sia tramite personale in carne e ossa. Il loro compito sarà quello di filtrare le notizie della giornata per dare visibilità a quelle più rilevanti. L’utente avrà poi la possibilità di personalizzare gli articoli da visualizzare, ed eventualmente da nascondere. Tutti gli editori che intendono far parte del circuito di notizie del Social dovranno superare una serie di controlli.

Facebook News sarà esteso secondo i progetti di Zuckerberg a tutti gli USA entro il 2020. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su quelli che sono gli eventuali accordi economici effettuati con gli editori.

Sembra ragionevole pensare che il nuovo servizio sarà via via esteso a tutto il mondo.

Scritto da Michele Bellotti