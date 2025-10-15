Prodotti ricondizionati, aumentano le vendite

15 Ottobre 2025 Commenta

Il mercato dei prodotti ricondizionati ha registrato un forte incremento. Ecco i dati aggiornati.

Il mercato dei prodotti ricondizionati in Italia non è più soltanto una soluzione per risparmiare. Sempre più consumatori scelgono il refurbished come modalità d’acquisto consapevole, spinti sia dalla convenienza sia dalla crescente attenzione verso la sostenibilità. I dati dell’osservatorio Trovaprezzi.it parlano chiaro: in tutte le categorie monitorate le ricerche mostrano incrementi a tre cifre, con record nel settore gaming (+269%) e nella telefonia (+160%).

Lo studio, condotto su oltre 400 mila ricerche mensili, evidenzia come gli smartphone rappresentino il motore principale di questa crescita. Le richieste di iPhone e Galaxy rigenerati hanno superato quota 294 mila tra gennaio e agosto 2025, contro le 113 mila dello stesso periodo del 2024. I modelli più richiesti restano gli iPhone 13 e 15, accanto al Galaxy S23. La tendenza mostra chiaramente come i consumatori preferiscano device premium, percependo i prodotti ricondizionati come un modo per accedere a tecnologie di fascia alta a prezzi più accessibili.

Il fenomeno non si limita alla telefonia. Il comparto informatico cresce del 30% trainato dai MacBook Air, mentre gli elettrodomestici registrano un incremento superiore al 120%. In questo ambito, l’interesse degli utenti si concentra su articoli come Bimby TM6, Folletto VK220S e Airfryer XL di Philips. Qui il ricondizionato non è solo un’opportunità di risparmio, ma anche una scelta pratica per la gestione quotidiana della casa.

Le console di gioco rappresentano però il caso più eclatante: le ricerche quadruplicano rispetto al 2024. Questo dato suggerisce che anche i più giovani, tradizionalmente frenati dal budget, si stiano avvicinando ai prodotti ricondizionati per accedere a dispositivi molto richiesti a costi più contenuti.

La distribuzione geografica conferma un interesse diffuso lungo tutta la penisola, con Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna in testa. Seguono Campania, Sardegna e Veneto, regioni dove la combinazione tra popolazione urbana e sensibilità verso l’economia circolare favorisce la crescita del settore.

In prospettiva, i prodotti ricondizionati sembrano destinati a consolidarsi come parte integrante del mercato italiano. Non più un’alternativa di nicchia, ma un vero e proprio segmento in espansione, capace di coniugare sostenibilità ambientale e convenienza economica.

Scritto da Michele Bellotti