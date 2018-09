Instagram, i fondatori lasciano la piattaforma

26 settembre 2018 Commenta

Il team di fondatori di Instagram lascia la piattaforma e Facebook. Ecco quali saranno i loro nuovi obiettivi.

Sono passati circa sei anni da quando Facebook ha acquisito Instagram, il celebre social delle immagini con un investimento di un miliardo di dollari. I due fondatori di Instagram sono in procinto di lasciare la compagnia. La notizia è arrivata in anteprima sul New York Times. La conferma ufficiale è arrivata tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di Instagram. Il CEO e il CTO della piattaforma Mike Krieger e Kevin Systrom hanno deciso di lasciare la piattaforma. Il loro lavoro fu determinante per trasformare una app per il check-in chiamata Burbn nell’app social che conosciamo oggi.

Il cambio di rotta per l’app era già avvenuto nel 2010 e dopo solo due anni è arrivata la proposta di Facebook. Nel 2012 Instagram aveva 30 milioni di utenti, nel 2018 sono stati raggiunti e superati gli 800 milioni.

Sono in molti ad interrogarsi circa i veri motivi alla base di questo allontanamento. All’interno del post sono state fornite alcune ragioni. Nel post pubblicato su Instagram e firmato dai due protagonisti della vicenda vengono forniti alcuni dettagli.

“Mike e io siamo grati per gli ultimi otto anni di Instagram, e dei sei anni passati con il team di Facebook… Siamo cresciuti da 13 impiegati a più di un migliaio con uffici sparsi in tutto il mondo, il tutto mentre proponevamo prodotti usati e amati da una comunità di oltre un miliardo di persone. Ma adesso siamo pronti per il nostro nuovo capitolo”. Pare che i due abbiano nuovi progetti in cantiere.

Nel frattempo è arrivata una nota di apprezzamento da parte di Zuckerberg che riportiamo a conclusione di questo articolo.

“Ho imparato molto lavorando con loro negli ultimi sei anni, e auguro loro il meglio in attesa di vedere cosa proporranno in futuro”.

Scritto da Michele Bellotti